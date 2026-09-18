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Транспорт
18 Сентября , 08:49

В Башкирии восстановлено почти 25 километров трассы М-12 «Восток»

Работы ведутся сразу на нескольких отрезках автомагистрали, сообщила пресс-служба правительства РБ.    

В Башкирии восстановлено почти 25 километров трассы М-12 «Восток»В Башкирии восстановлено почти 25 километров трассы М-12 «Восток»
В Башкирии восстановлено почти 25 километров трассы М-12 «Восток»

В Башкирии продолжают восстанавливать участки автодорог, которые были повреждены во время строительства трассы М-12 «Восток». На сегодняшний день дорожники привели в порядок без малого 25 километров дорожной сети.

В частности, в Янауле полностью восстановили все участки улично-дорожной сети. Кроме того, приведен в нормативное состояние отрезок дороги Бураево — Тепляки длиной 6,5 километра, около 11 километров участка дороги Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата и 3 километра дорожного отрезка Верхние Татышлы — Пионерлагерь.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, в ходе строительства автодороги М-12 «Восток» на отдельные участки региональной дорожной сети пришлась дополнительная нагрузка.  Поэтому необходимо восстановить дороги и вернуть их в нормативное состояние.

В настоящее время работы ведутся сразу на нескольких участках. Так, на дороге Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата дорожники закончили фрезерование старого покрытия и приступили к укладке нижнего слоя. На участке Дюртюли — Бураево обустроены нижний и верхний слои покрытия, ведется укрепление обочин. На участке Бураево — Тепляки выполняется обустройство покрытия из черного щебня, на отрезке дороги Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск дорожники провели фрезерование и начали укладку нижнего слоя покрытия, на подъезде к деревне Суккулово выполняется предварительное профилирование основания.

Фото пресс-службы правительства РБ.

 

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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