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Транспорт
16 Сентября , 13:40

В Башкирии отремонтировали три километра дороги Магнитогорск — Ира

Доехать до природного парка «Мурадымовское ущелье», а также Юмагузинского и Нугушского водохранилищ станет комфортнее и безопаснее, сообщает пресс-служба минтранса РБ.  

В Башкирии отремонтировали три километра дороги Магнитогорск — ИраВ Башкирии отремонтировали три километра дороги Магнитогорск — Ира
В Башкирии отремонтировали три километра дороги Магнитогорск — Ира

В Кугарчинском районе Башкирии восстановили трехкилометровый участок дороги Магнитогорск — Ира. Отрезок автомагистрали в районе деревни Алимгулово подрядчик привел в нормативное состояние, выполнив весь спектр работ — от фрезерования старого изношенного покрытия до обновления асфальтобетонного покрытия, укрепления обочин и нанесения разметки. 

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, данная автодорога входит в опорную сеть России, соединяя Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский районы. При этом по дороге можно доехать до известных туристических достопримечательностей Башкирии: природного парка «Мурадымовское ущелье», Юмагузинского и Нугушского водохранилищ и так далее. После ремонта проезд по данному участку дороги стал намного безопаснее и комфортнее.

Фото пресс-службы минтранса РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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