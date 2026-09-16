В Башкирии отремонтировали три километра дороги Магнитогорск — Ира

В Кугарчинском районе Башкирии восстановили трехкилометровый участок дороги Магнитогорск — Ира. Отрезок автомагистрали в районе деревни Алимгулово подрядчик привел в нормативное состояние, выполнив весь спектр работ — от фрезерования старого изношенного покрытия до обновления асфальтобетонного покрытия, укрепления обочин и нанесения разметки.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, данная автодорога входит в опорную сеть России, соединяя Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский районы. При этом по дороге можно доехать до известных туристических достопримечательностей Башкирии: природного парка «Мурадымовское ущелье», Юмагузинского и Нугушского водохранилищ и так далее. После ремонта проезд по данному участку дороги стал намного безопаснее и комфортнее.

Фото пресс-службы минтранса РБ.