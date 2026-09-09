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Транспорт
9 Сентября , 12:23

В Уфе из-за марафона перекроют улицы в историческом центре

Уфимский международный марафон пройдет 13 сентября, сообщили в мэрии.

Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

В период подготовки и проведения забегов будут перекрыты:

12 и 13 сентября — улица Заки Валиди (от Карла Маркса до Советской);

13 сентября с 00.00 до 15.00 — улицы Карла Маркса (от Заки Валиди до Тукаева) и Тукаева (от Карла Маркса до входа на стадион «Динамо»);

13 сентября с 5.00 до 15.00 — улицы Заки Валиди (от Аксакова до Цюрупы), Цюрупы (от Заки Валиди до Революционной), Кирова (от Крупской до Крестьянской), Амурская и Крестьянская (в районе Кирова), Достоевского (от Цюрупы до Крупской), Крупской (от Достоевского до Чернышевского), Чернышевского (от Крупской до Цюрупы), Пушкина (от Цюрупы до Аксакова), Гоголя (от Заки Валиди до Чернышевского) и Аксакова (от Чернышевского до Заки Валиди).

Общественный транспорт будет следовать по измененным схемам. Выезды из дворов в зоне действия перекрытий будут заблокированы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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