В Башкирии за сутки задержали 57 нетрезвых водителей

За сутки выявлено более 1,2 тысячи нарушений правил дорожного движения.

Среди них 44 факта выезда на полосу встречного движения, 42 случая перевозки детей без использования удерживающих устройств. 35 водителей управляли автомобилем без прав, 12 водителей - будучи лишенными прав.

Также задержано 57 нетрезвых водителей, восемь из которых управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.

О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.