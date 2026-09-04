В Уфе закроют для транспорта улицу Крупской

Движение транспорта по улице Крупской будет закрыто на участке от улицы Достоевского до улицы Кирова.
Ограничения будут действовать с 21.00 4 сентября до 7.00 5 сентября и с 21.00 5 сентября до 7.00 6 сентября.
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