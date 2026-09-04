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Транспорт
4 Сентября , 06:35

В Уфе закроют для транспорта улицу Крупской

Меры вводятся для проведения комплексной уборки территории, сообщили в администрации столицы.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Движение транспорта по улице Крупской будет закрыто на участке от улицы Достоевского до улицы Кирова.

Ограничения будут действовать с 21.00 4 сентября до 7.00 5 сентября и с 21.00 5 сентября до 7.00 6 сентября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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