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Транспорт
4 Сентября , 11:35

Строительная готовность моста через реку Мысовка в Башкирии составила 60%

Завершить работы планируется до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

Строительная готовность моста через реку Мысовка в Башкирии составила 60%Строительная готовность моста через реку Мысовка в Башкирии составила 60%
Строительная готовность моста через реку Мысовка в Башкирии составила 60%

В Краснокамском районе Башкирии ведется ремонт моста через реку Мысовка на дороге Причал на реке Кама — станция Нефтекамск — товарная. В настоящее время готовность моста достигла 60 процентов.

В ходе работ подрядчик на правой части моста демонтировал старое покрытие, обустроил выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию и защитный бетонный слой, смонтировал цоколи под барьерное ограждение, карнизные блоки и дренажные каналы для отвода воды с проезжей части. Сейчас он занимается покраской пролетов.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, мостовое сооружение расположено на границе Башкирии и Удмуртии, ежесуточно по нему проезжает около 4,7 тысячи автомашин. А потому важно, чтобы здесь был выполнен качественный ремонт.

Пока ведутся ремонтные работы, движение автотранспорта осуществляется по одной полосе и регулируется светофором. Завершить ремонт моста планируется до конца текущего года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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