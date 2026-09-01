В Уфе полностью открыли движение по улице Пугачёва

«Движение открыли на всем протяжении: от улицы Геофизиков до развязки с улицей Генерала Рыленко. Это позволит разгрузить один из ключевых транспортных узлов южной части Уфы и улучшить доступность прилегающих территорий», — отметил и.о. мэра.

Общая протяженность обновленного участка — 2,5 километра. Следующим этапом станет строительство дублера улицы Пугачева и благоустройство прилегающей территории. Полностью объект будет сдан в День Республики.

В реализацию проекта вложено 3,5 млрд рублей. Переустроено почти 20 километров инженерных сетей, уложено 350 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси, 30 тысяч тонн асфальтобетона. Речь идет не только о проезжей части, но и создании тротуаров и велодорожек.