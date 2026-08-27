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Транспорт
27 Августа , 09:43

В Башкирии готовность моста через реку Ай достигла 80 процентов

Работы ведутся на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии готовность моста через реку Ай достигла 80 процентовВ Башкирии готовность моста через реку Ай достигла 80 процентов
В Башкирии готовность моста через реку Ай достигла 80 процентов

В Мечетлинском районе Башкирии полным ходом идет ремонт моста через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит. Специалисты оценивают его готовность в 80 процентов. Сооружение длиной 300 метров, которое расположено неподалеку от села Большеустьикинское, ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Недавно здесь побывал председатель Общественного совета при Минтрансе Башкирии Марат Давлетшин. В настоящее время подрядчик отремонтировал опоры моста, провел пескоструйную очистку, грунтовку и гидроизоляцию металлических конструкций, выполнил устройство асфальтобетонного покрытия. Сейчас мостовики ведут обустройство водосборных лотков, проводят пескоструйную очистку и окраску подмостовых пролетных строений, выполняют другие виды работ.

По словам представителя подрядчика Данила Шамсутдинова, в связи с ремонтом движения транспорта организовано по одной полосе и регулируется светофором. Выполнить запланированный объем работ и запустить движение по всему мосту планируется до конца текущего года.   

Члены Общественного совета отметили важность соблюдения сроков и качественного выполнения работ на этом объекте. 

В частности, Давлетшин отметил важность этого сооружения для жителей Мечетлинского, Дуванского, Кигинского и других районов северо-восточной части региона. К тому же он обеспечивает транспортную связь между Башкирией, Свердловской и Челябинской областями. Ежесуточно по нему проезжают до 3,5 тысячи автомобилей. 

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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