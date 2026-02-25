0 °С
25 Февраля , 15:51

В Уфе к ямочному ремонту приступили пять бригад

Работы ведутся в дежурном режиме в зависимости от погодных условий, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В ремонте дорог задействовано пять бригад общей численностью 30 рабочих и 10 единиц техники. Всего к ямочному ремонту подготовлено 48 единиц техники: катки, рециклеры, фрезы, компрессоры, термос-бункеры и асфальтоукладчики. В данный момент применяются холодная и литая асфальтобетонные смеси, а также щебеночно-битумная смесь.

С начала года на дорогах уже уложено 30 тонн асфальта. После перехода температуры воздуха через ноль ямочный ремонт будет выполняться с применением мелкозернистой асфальтобетонной смеси большими картами.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
