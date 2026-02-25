Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года

К этому времени рабочие выполнили врезку газовых и электрических коммуникаций, восстановили металлическое армирование, залили бетоном межблочные швы, забетонировали выравнивающий слой, а также отсыпали подходы к путепроводу.

«В апреле с наступлением положительных температур подрядчик возобновит работы. В июне завершат ремонт по левой стороне и перепустят движение. Окончание всех работ на путепроводе и сдача объекта в эксплуатацию планируется к концу 2026 года», — сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Сейчас путепровод закрыт для движения грузовиков, для легкового транспорта организовано движение по одной полосе на выезд из Туймазов.

«Поскольку путепровод частично перекрыт, люди недовольны. Мне поступает достаточно много обращений от туймазинцев. Это один из приоритетных наших объектов. Надо в этом году его завершить», — дал поручение строителям во время оперативного совещания правительства Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.