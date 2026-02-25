0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
25 Февраля , 23:25

Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года

Глава Башкирии Радий Хабиров торопит строителей с возведением путепровода в Туймазах. Этот объект важен для туймазинцев и гостей города, но строительство его застопорилось.

Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года
Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года

К этому времени рабочие выполнили врезку газовых и электрических коммуникаций, восстановили металлическое армирование, залили бетоном межблочные швы, забетонировали выравнивающий слой, а также отсыпали подходы к путепроводу.

«В апреле с наступлением положительных температур подрядчик возобновит работы. В июне завершат ремонт по левой стороне и перепустят движение. Окончание всех работ на путепроводе и сдача объекта в эксплуатацию планируется к концу 2026 года», — сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Сейчас путепровод закрыт для движения грузовиков, для легкового транспорта организовано движение по одной полосе на выезд из Туймазов.

«Поскольку путепровод частично перекрыт, люди недовольны. Мне  поступает достаточно много обращений от туймазинцев. Это один из приоритетных наших объектов. Надо в этом году его завершить», — дал поручение строителям во время оперативного совещания правительства Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года
Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года
Любовь Минакова пообещала закончить строительство моста в Туймазах к концу года
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru