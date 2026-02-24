Радий Хабиров: Ремонт путепровода в Туймазах нужно завершить в этом году

«Поскольку путепровод частично перекрыт – это вызывает у людей большое недовольство. Моя почта завалена такими обращениями. Надо обратить на это внимание, поскольку данный путепровод – один из приоритетных наших объектов. В этом году надо там завершить ремонтные работы. Слишком долго эта история уже тянется», – подчеркнул глава республики.

И поручил членам правительства взять ситуацию под контроль. А также подробно рассказать туймазинцам о том, что у республики все есть, чтобы сдать путепровод в эксплуатацию – проект, подрядчик и деньги.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.