24 Февраля , 13:25

Радий Хабиров: Ремонт путепровода в Туймазах нужно завершить в этом году

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил руководителям заинтересованных ведомств взять ситуацию с ремонтом туймазинского путепровода под контроль и сделать все, чтобы он был завершен в текущем году.

«Поскольку путепровод частично перекрыт – это вызывает у людей большое недовольство. Моя почта завалена такими обращениями.  Надо обратить на это внимание, поскольку данный путепровод – один из приоритетных наших объектов. В этом году надо там завершить ремонтные работы. Слишком долго эта история уже тянется», – подчеркнул глава республики.

И поручил членам правительства взять ситуацию под контроль. А также подробно рассказать туймазинцам о том, что у республики все есть, чтобы сдать путепровод в эксплуатацию – проект, подрядчик и деньги.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
