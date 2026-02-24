Ямочный ремонт в Башкирии завершат к началу лета

По ее словам, хорошо зарекомендовала себя цифровизация ремонтных работ. Все погрешности дорожного полотна после схода снежного покрова вносятся в цифровую карту, по которой затем отслеживаются расход средств и материалов. Оцифровка необходимого объема ремонта дорог должна быть завершена к 1 мая.

— Республика обладает одной из крупнейших в стране дорожных сетей — общей протяженностью более 50 тысяч километров, порядка 19 тысяч из которых — с асфальтобетонным покрытием, — отметила Любовь Минакова. — Предстоят масштабные работы, поэтому уже сейчас идет подготовка к ним. Будут запущены 25 асфальтовых заводов, сейчас накоплен необходимый для старта объем материалов, их приобретение и складирование продолжаются.

Напомним, по итогам прошлогоднего ямочного ремонта были устранены 113,5 тысяч дефектов дорожного полотна, внесенных в цифровые карты.

— Люди у нас талантливые, скоро начнут слать нам фото и видео, в каком состоянии после зимы дороги находятся, — предостерег дорожников от расслабленности перед предстоящими работами глава республики Радий Хабиров. — С посланиями от народа я буду вас знакомить.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.