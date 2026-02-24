0 °С
24 Февраля , 17:51

В Уфе изменится маршрут автобуса № 39

Новая схема движения будет действовать с 25 февраля, сообщили в «Башавтотрансе».

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Маршрут № 39 связывает остановки «ТСК «Пушкинский» и «Гипермаркет «Окей». Схема движения изменится в микрорайоне Сипайлово.

В прямом направлении автобус будет следовать по улице Гагарина, далее по улице Жукова до гипермаркета «Окей (с заездом на территорию) через остановки «ДЮЦ «Салям», «Улица Набережная реки Уфы», «ОК «Сипайловский», «Гипермаркет «Окей».

В обратном направлении автобус будет двигаться по улицам Жукова и Академика Королева через остановки «Гипермаркет «Окей», «Улица Академика Королева», «ДЮЦ»Салям» и далее по маршруту.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
