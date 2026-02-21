Транссиб начинался на Урале

Окончание. Начало в № 13 (29998) от 5 февраля 2026 г., в № 16 (30001) от 12 февраля 2026 г.

Крестник императора

Николай Георгиевич Михайловский, известный всем как писатель Гарин-Михайловский, родился в 1852 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье.

— Отец его, Георгий Антонович, отличился во время Венгерской кампании. В 1848 году в Австро-Венгрии вспыхнуло восстание, и император Николай I, чтобы спасти соседнюю монархию, ввел туда войска. Штабс-ротмистр Георгий Михайловский с эскадроном улан отличился в одном из боев и был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Впоследствии он был представлен императору, который своим приказом перевел его в лейб-гвардии уланский полк. А самое интересное, что царь стал крестным отцом его старших детей, а Михайловский — крестным отцом детей императора. Всего у Георгия Михайловского было девять детей, из которых старший — Николай — назван в честь императора, — рассказывает Андрей Янкин.

В 1860 году майор Михайловский уходит в отставку. Покупает дом в Одессе и поместье за городом. Характер у отставного военного был тяжелый, детей часто наказывали. Мама детей Глафира Николаевна из-за этого часто ссорилась с мужем.

Позже, в 1892 году, в журнале «Русское богатство» будет опубликована повесть «Детство Темы», подписанная псевдонимом «Н. Гарин». Она будет автобиографичной: отца писатель выведет в образе отставного генерала Николая Семеновича Карташова, а мать — в образе Аглаи Валентиновны, доброго ангела семьи.

Начальное образование Николай Михайловский получает в семье, а потом его отдают в Ришельевскую гимназию — самое престижное учебное заведение Одессы. Среди ее выпускников были изобретатель противогаза профессор Николай Зелинский и писатель Юрий Олеша, автор «Трех толстяков».

Окончив гимназию, Михайловский поступает в Санкт-Петербургский университет, намереваясь стать юристом. Но проучившись год, понимает, что это не его стезя, и переводится в институт инженеров путей сообщения.

— Его преподавателями стали Павел Петрович Мельников, автор учебника о железных дорогах, впоследствии первый министр путей сообщения, и Николай Белелюбский. В институте изучали инженерное и транспортное дело, строительную механику, плотницкое и камнерезное дело, гидравлику, архитектуру и рисование, проектные расчеты. Но, как потом писал Михайловский, учебой он себя не утруждал. А судьбоносную роль в его жизни сыграла практика, — отмечает Андрей Янкин.

В 1876 году, будучи на практике, студент Михайловский решил получить аттестат машиниста паровоза. Но для этого нужно было сначала побыть кочегаром, потом помощником машиниста, и только потом тебе доверяли водить паровоз. Все это он позже опишет в своем знаменитом рассказе «На практике».

«Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь», — писал Гарин-Михайловский.

Окончив институт, он оказывается на Русско-турецкой войне за освобождение Болгарии. Новоиспеченный инженер отправляется в Бургас, где строит порт и шоссе. За отличную службу он в 26 лет был удостоен ордена Святого Станислава третьей степени.

Рукотворное русло Дёмы

Весной 1879 года Михайловский устраивается инженером-изыскателем на строительстве Бендеро-Галацкой железной дороги. Эта работа его действительно захватила. Он хорошо себя зарекомендовал, появился заработок. Он женится на Надежде Чарыкиной, дочери минского губернатора. Потом будет работать в министерстве путей сообщения, строить Батумский порт, железную дорогу на Тифлис и станет начальником дистанции Бакинского участка Закавказской железной дороги.

— Но, как писал сам Михайловский, сидеть на двух стульях он не умел и не хотел. Везде совали взятки — чтобы на что-то закрыл глаза, а где-то, наоборот, широко открыл. Но честность была его основным принципом. Он никогда не брал взятки и пресекал, если их пытались брать другие. Это мешало ему работать, потому он подал рапорт на увольнение, — рассказывает Андрей Янкин.

Михайловский покупает имение в деревне Гундоровка под Самарой. Там он пытается внедрить новое хозяйствование, улучшить быт крестьян. Открывает школу, лечебный пункт, вводит различные новшества. Но отклика у жителей не находит — те считают, что барин просто чудит. Дошло до того, что кулаки, чтобы не потерять батраков, настроили крестьян против него, и те сожгли ему урожай. Николай Георгиевич уезжает из имения, бывая там только наездами. Эту историю он опишет в рассказе «Несколько лет в деревне».

Когда он еще жил в имении, к нему как-то раз приехал писатель Константин Станюкович. В это время в кабинет зашел сын писателя Георгий, который называл себя Гаря. Вот Станюкович и предложил Михайловскому взять себе такой псевдоним. Сначала тот подписывался «Н. Гарин», а когда стал известным писателем, псевдоним встал впереди фамилии, — отмечает Андрей Янкин.

В мае 1886 года Михайловский возвращается на службу во временное управление казенных дорог, и его направляют на Самаро-Златоустовскую железную дорогу, где он возглавляет изыскательскую партию. Начальником его стал ранее упомянутый Константин Михайловский.

Дорога идет на Уфу, и он несколько лет будет жить в нашем городе, но адрес его дома установить не удалось. В Уфе встал такой вопрос: смета рассчитана на определенную сумму денег, а строить надо три моста — через Дему, Белую и Уфимку.

Чтобы сэкономить, решили строить только два моста. По одной из версий, изыскатели под руководством Гарина-Михайловского предложили изменить русло реки Демы. Для этого был выкопан канал протяженностью шесть верст. Это было дешевле, чем строить мост.

Сейчас, если посмотреть на железнодорожный мост от памятника Салавату Юлаеву, то видно, что слева в Белую впадает река Дема. Это и есть рукотворное русло, а прежнее было у деревни Романовка.

Пробиться сквозь горы

После Уфы железная дорога пошла дальше на восток. Самым тяжелым на Самаро-Златоустовской железной дороге был участок от Усть-Катава до Златоуста. Здесь нужно было прорубать горы. Ни одного тоннеля на этой железной дороге нет.

Вернее, есть один, но через него пустили реку. Кроме основной дороги сооружали еще отводные к железоделательным заводам.

У Гарина-Михайловского было особое чутье, которому все поражались: он как будто видел местность сверху, как птица. И понимал, что дорогу нужно прокладывать в этом месте, а не в другом. Например, через Златоуст она не проходит, а огибает его.

— Рассказ «Вариант» был написан в Усть-Катаве, где временно жил Гарин-Михайловский. Там похоронена одна из его дочерей. В этом произведении он описывает, как проектировали и строили железную дорогу в районе этого города. Написав рассказ, он прочитает его жене, потом порвет и выбросит. Супруга втайне от него собрала эти кусочки и склеила. Рассказ будет напечатан в 1910 году, когда Гарина-Михайловского уже не будет в живых, — отмечает Андрей Янкин.

— Когда комиссия в 1890 году приехала принимать железную дорогу Уфа — Златоуст, то отметила в отчете, что она представляет большой научный интерес и может быть признана одной из выдающихся дорог, построенных русскими инженерами. Я больше скажу: по приказу Константина Михайловского колокола для станций этой железной дороги были отлиты именно в Златоусте, и они были не латунными, не бронзовыми, а стальными, с красивейшими гравировками.

Каждый из них весил почти 19 килограммов, — рассказывает Андрей Янкин.

На открытии этого участка дороги Гарин-Михайловский выступил с речью, в которой выразил надежду, что кто-то из строителей этой дороги выведет магистраль к Тихому океану.

Через два года будет запущена дорога до Челябинска, и путь из Москвы до него стал занимать 87 часов. А до этого люди ехали месяцами.

За сооружение железной дороги Уфа — Златоуст Гарина-Михайловского наградили орденом Святой Анны. Вскоре из-за конфликтов с начальником он написал рапорт об увольнении. На работу он возвращается, когда железную дорогу уже строили в Сибири.

— В 1896 году изыскательская партия под его руководством подойдет к тому месту, где сейчас находится Новосибирск. И Гарин-Михайловский будет доказывать, что здесь самое лучшее место для моста, поскольку Обь тут узкая. Однако его начальник Константин Михайловский и подрядчик Березин настаивали, что мост нужно строить в районе Томска. Спор пришлось разрешать комиссии министерства путей сообщения. В итоге мост все же построили в районе Новосибирска, — подчеркивает Андрей Янкин.

Сейчас часть этого моста установлена на набережной в Новосибирске. В городе есть бюст Гарина-Михайловского, его имя носит привокзальная площадь.

Ушёл в писатели

Когда железная дорога дошла до нынешнего Новосибирска, Гарин-Михайловский принимает окончательное решение стать писателем и уходит со службы.

— Но на месте он не сидит, а отправляется в кругосветное путешествие. Принимает предложение Русского географического общества и становится начальником партии в экспедиции Александра Ивановича Звегинцова, которая отправляется изучать Северную Корею. Они составляют карты, а Гарин-Михайловский еще собирает сказки. Первым из европейцев он записывает сто народных корейских сказок, которые потом выйдут отдельной книгой, — отмечает Андрей Янкин.

После путешествия в 1903 году Гарин-Михайловский снова займется проектно-изыскательской работой.

Он будет разрабатывать в Крыму маршрут Симферополь — Алушта — Ялта. Всего его группа разработала 84 варианта, по 22 проектам сделаны расчеты. И самое интересное, что в его партии будет работать Раиса Каневская, первая женщина — инженер-путеец. О ней потом писал Александр Куприн, — рассказывает Андрей Янкин.

В 1904 году начинается Русско-японская война, и Гарин-Михайловский едет на фронт как военный корреспондент. Спустя год возвращается домой, продолжает писать и даже выкупает журнал «Русская мысль».10 декабря 1906 года на заседании редколлегии журнала он почувствовал себя нехорошо, пошел в соседнюю комнату, прилег на диван и умер во сне. Похоронили его в Москве.

Его произведения, такие как «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», были уже широко известны, а вот повесть «Инженеры» он не дописал.

— У Гарина-Михайловского было два желания: завершить «Инженеров» и проложить железную дорогу Симферополь — Алушта. Но не получилось. Впоследствии дорогу там проложили, но не железную, а автомобильную. Он оставил потомкам восемь томов полного собрания сочинений и такие воспоминания об Урале, Башкирии, что зачитаешься, — подытоживает Андрей Янкин.