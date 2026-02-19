На встречной полосе

По их вине происходят около 22 процентов всех ДТП в республике, то есть почти пятьсот случаев. Как пояснил на итоговой пресс-конференции главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, причина кроется в излишней самоуверенности этой категории автолюбителей: им кажется, что они круче всех, теряют бдительность, а дорога такого поведения за рулем не прощает…

Беспощадная статистика

Самые резонансные дорожные трагедии в прошлом году произошли в Белорецком и Татышлинском районах. В каждой из них погибли по четыре человека. А 22 декабря в Альшеевском районе одно ДТП унесло жизни сразу шестерых человек. Во всех смертельных ДТП водители, как правило, пренебрегали правилами дорожного движения: выезжали на встречную полосу, нарушали дистанцию, правила проезда перекрестка, превышали скорость, игнорировали сигнал светофора.

Наиболее частый и тяжелый вид автоаварий в республике — столкновение транспорта. В прошлом году произошло 1178 таких инцидентов, в которых погибли 209 человек и 1631 — пострадал. Еще одна распространенная причина дорожных происшествий: водители не справляются с управлением и «улетают» с трассы в кювет — 257 случаев, в которых 49 погибли и более трехсот оказались на больничной койке. Каждое третье ДТП — наезд на пешехода. В итоге за минувший год под колесами погибли 49 человек и более семисот получили ранения.

Тем не менее Башкирии все же удалось спуститься на пятое место по количеству погибших в ДТП среди российских регионов. Если учесть, что республика по численности населения на седьмом, по количеству транспорта — на шестом, а по протяженности дорог — на втором месте в России, то результат не самый драматичный. Хотя в идеале всем хотелось бы добиться абсолютного нуля в данном вопросе. Особенно когда речь идет о детях.

«Не рули…» и «Не губи…»

— Несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних снизилось на 13,6 процента, детская смертность на дорогах республики превысила показатели за последние пять лет: в минувшем году мы потеряли в ДТП семнадцать детей — это плюс 41,7 процента, — отметил Владимир Севастьянов.

По словам спикера, в десяти случаях погибшие были пассажирами, в пяти — управляли мототранспортом, в двух — катались на велосипеде. Иначе говоря, большинство детей погибают из-за взрослых: либо когда они сами за рулем, либо когда предоставляют подросткам возможность управлять транспортом.

Увлечение питбайками стало головной болью и для водителей, и для сотрудников ГАИ. Напомним, что речь идет о спортинвентаре, на котором запрещено выезжать на автодороги. Однако подростки игнорируют, а зачастую попросту не знают правил дорожного движения. В свою очередь мамы с папами даже не задумываются, какую опасную игрушку покупают ребенку.

Итог — за прошлый год число погибших детей, управлявших мототранспортом, возросло на 400 процентов. Сбить волну помогла республиканская акция «Не рули, малай!», которую запустила ГАИ и тем самым привлекла внимание общественности к ситуации. После нее стартовала другая акция с не менее цепляющим внимание названием — «Не губи ребенка, пристегни!». Повод: в прошлом году практически в каждом восьмом ДТП водители (читай — родители) нарушили правила перевозки детей.

Так что и новая акция — очередное напоминание взрослым, что детское автокресло и ремни безопасности могут спасти их ребенка в случае непредвиденной ситуации на дороге. А чтобы «активировать» акцию, дорожная полиция создала специальный ТГ-канал с ее названием. Все желающие могут на него подписаться, чтобы получать полезную информацию и делиться сообщениями на эту тему.

Вот чат-бот

Кстати, мессенджеры реально помогают в работе ГАИ. За прошлый год благодаря сообщениям, поступившим от неравнодушных граждан на ТГ-чат (@GIBDDRB_02bot), было задержано 245 нетрезвых водителей. Не говоря уже о том, скольких лежачих пешеходов в подпитии сотрудники ГАИ успели убрать с проезжей части и тем самым спасти им жизнь. То же самое можно сказать и про покатушки подростков на мотоциклах и мопедах. Инспекторы ППС оперативно выезжали на место, указанное очевидцами, вызывали родителей несовершеннолетних лихачей и изымали транспорт. В противном случае, неизвестно, чем бы дорожные забавы закончились.

— Дежурные по чат-боту напрямую созваниваются с начальниками подразделений ГАИ и оперативно сообщают информацию, чтобы они приняли меры. Он пользуется большой популярностью у жителей республики, потому что туда достаточно написать и указать локацию движения транспорта. И инспекторы получают указание обнаружить нарушителя. Никто автора сообщения не ищет, в качестве свидетеля не привлекает, никаких опросов не проводит. Результаты мы стараемся также оперативно публиковать в соцсетях, чтобы люди видели обратную связь. Отличная рабочая схема, которую мы намерены и дальше использовать, — отметил главный госавтоинспектор РБ.

Также Владимир Севастьянов напомнил водительскому сообществу о мошенниках, которые используют название ведомства в своих схемах. Например, могут рассылать «письма счастья» от имени ГАИ относительно штрафов и долгов по ним на электронную почту или мессенджеры. Подобные письма следует игнорировать и удалять, поскольку уведомления на эту тему россияне получают только через Госуслуги, где зарегистрированы все автовладельцы. Если возникли сомнения, нужно просто зайти в свой личный кабинет на портале и проверить поступившие сообщения.

Это актуально еще и потому, что по республике устанавливаются видеокамеры, которые дополнительно стали распознавать ряд нарушений ПДД. Теперь помимо превышения скорости они «видят» разговор водителя по телефону во время движения, непристегнутый ремень безопасности, нарушения правил проезда перекрестка, выезд на встречную полосу и если водитель не уступил дорогу пешеходу.

В прошлом году на перекрестках по республике было установлено 56 таких комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установили там, где чаще происходили случаи наезда на пешеходов и столкновения транспорта.

Гиблые места

Всего в регионе дорожная полиция отметила около сорока аварийно опасных участков, которые периодически меняют свою «дислокацию». Все зависит от наличия (или отсутствия) освещения на дорогах, разметок и дорожных знаков. Что касается мест, где чаще всего происходят ДТП, — это традиционно дороги местного значения. Именно они и дают плохую статистику. На федеральных и региональных трассах количество аварий хоть и постепенно, но снижается.

Причины такого положения дел очевидны: на внутренних дорогах меньше сотрудников ГАИ, соответственно, там больше грубых нарушений ПДД и дорожных инцидентов с погибшими. Местные жители садятся за руль пьяными, зная, что не встретят инспекторов ДПС, не справляются с управлением, опрокидываются и погибают.

Если говорить об Уфе, то 33 погибших за год для города-миллионника не так много, но все равно это трагедия. Чаще всего тяжелые ДТП происходят на двух столичных проспектах — Октября и Салавата Юлаева. На этих крупных автомагистралях водители превышают скоростной режим и не справляются с управлением.

В разряде сложных на протяжении нескольких лет остаются такие республиканские дороги, как Уфа — Бирск — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки, Белебей — Николаевка — Туймазы. Здесь проблема не столько в качестве дорог, сколько в напряженном трафике, поскольку они ведут в курортные и туристические зоны. Кроме того, многие трассы в зимний период сужаются из-за снега на обочинах и тоже становятся сложными.

Возвращаясь к местным дорогам, следует добавить, что три года назад региональное министерство полиции к решению проблемы подключило участковых уполномоченных. Им выдали алкотестеры, и они имеют право остановить водителя, чтобы проверить его на трезвость.

Участковые знают, кто проживает на их территориях, у кого какой транспорт. За прошлый год они «сняли с пробега» около двухсот местных жителей за пьяное вождение. Административные материалы переданы в мировой суд, который назначил им наказание. Все данные находятся в базе ГАИ.

— Помимо пьяных водителей участковые контролируют несовершеннолетних, которые раскатывают по сельским дорогам на мотобайках, велосипедах, квадроциклах и автомобилях. Результаты их работы трудно переоценить, и мы намерены наращивать наше сотрудничество, — подчеркнул Владимир Севастьянов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За 2025 год в Башкирии сотрудники ГАИ пресекли более 460 тысяч нарушений ПДД.

- Средства автоматической фиксации выявили более шести миллионов нарушителей.

- Впервые в республике были привлечены к ответственности водители за нарушение правил пользования телефоном. Административное наказание по статье 12.36.1 КоАП РФ получили почти 60 тысяч человек.

- За пьяное вождение были задержаны 16,5 тысячи водителей, представляющих наибольшую опасность.

- Рост смертности в результате «пьяных» ДТП наблюдается на территории 27 районов республики. При этом значительно увеличилось количество таких ДТП в Абзелиловском (7), Стерлитамакском (6), Ишимбайском (5), Белорецком (4), Альшеевском (4) и Архангельском (4) районах.

К СВЕДЕНИЮ

Куда обращаться по поводу плохих дорог?

Прежде всего необходимо узнать, кто отвечает за конкретный участок дороги.

В зависимости от типа дороги (федеральная, региональная, муниципальная), ответственность за нее несут разные органы власти.

За федеральные трассы отвечает Росавтодор, за региональные — департамент транспорта или дорожное управление субъекта РФ, за городские улицы — администрация города или района, а также местные дорожные службы.

Уточнить, к какой категории относится дорога, можно на официальных сайтах или в местной администрации.

Также можно обратиться с проблемой через портал «Госуслуги. Решаем вместе», официальный сайт (или лично) УГИБДД МВД по РБ (если яма превышает допустимые нормы), УК или ТСЖ, если речь идет о дворовой территории.

А также через специализированные порталы.

В Башкирии это приложение «Дорожный эксперт».

Как оформить жалобу?

Чтобы обращение было рассмотрено, оно должно содержать конкретные данные и быть максимально информативным.

- Описание проблемы: что именно не так с дорогой (ямы, отсутствие освещения, разметки и т. д.).

- Местоположение: точный адрес или координаты проблемного участка.

- Фото или видео: приложить доказательства в подтверждение своих слов.

- Контактные данные: указать свои ФИО, телефон и адрес для обратной связи.

Пример текста жалобы: «Прошу устранить ямы на участке дороги по адресу: ул. Ленина, д. 15. Прилагаю фотографии, сделанные 10.02.2026. Прошу сообщить о принятых мерах в установленный законом срок».

По закону ответ должен быть дан в течение 30 дней. Если этого не произошло, заявитель имеет право обратиться в суд.

- Юристы рекомендуют всегда фиксировать повреждения автомобиля, если они возникли из-за плохого состояния дороги. Чтобы взыскать компенсацию, следует собрать доказательства (фото, видео, адреса и телефоны свидетелей) и обратиться в страховую компанию или суд.