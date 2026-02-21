0 °С
21 Февраля , 00:25

В Уфе появился интеллектуальный пешеходный переход

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о новом интеллектуальном проекционном пешеходном переходе. Его «нарисовали» на улице Советской в Уфе.

Принцип действия основан на нейросетевой видеоаналитике. Смарт-камеры распознают человека или группу людей, приближающихся к переходу. Система мгновенно подсвечивает подходы, проецирует яркую голографическую разметку прямо на асфальт и включает табло с надписью: «Пропусти пешехода!». Дополнительно голосовое оповещение напоминает о правилах безопасного перехода.

Комплекс также следит за неправильной парковкой. Если автомобиль припаркуется ближе пяти метров от перехода, система немедленно оповестит водителя о нарушении. Это поможет избежать штрафов и, что главное, не создаст опасной ситуации для пешеходов.

«Проект пилотный. Если опыт будет успешным, в будущем готовы масштабировать эти цифровые решения на всю территорию города», — подытожил Ратмир Мавлиев.

Фото из аккаунта Ратмира МАВЛИЕВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
