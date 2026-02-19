0 °С
Транспорт
19 Февраля , 18:30

Жителям Уфы предложили проголосовать за успехи городского транспорта

Столица республики принимает участие в Национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности», сообщили в администрации столицы.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Конкурс направлен на выявление и поддержку проектов по развитию пассажирского транспорта, модернизации инфраструктуры и повышению качества городской среды.

Уфа претендует на победу в шести номинациях.

«Мэр года». Под руководством Ратмира Мавлиева транспортная отрасль достигла прорывных результатов. Это обновление парка, возвращение активов МУЭТ в собственность города, открытие ТПУ «Дема», запуск платных парковок, предстоящая модернизация трамвайных путей.

«Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Стратегия развития Уфы до 2042 года предполагает, что электротранспорту будет отдан приоритет. Уже сейчас закуплено 45 троллейбусов «Горожанин», получено 69 трамваев из Москвы.

«Город, дружелюбный к средствам индивидуальной мобильности». В Уфе СИМы высоко востребованы: в прошлом году количество поездок выросло на 7 процентов и достигло 3 млн. Общая дистанция составила 7,9 млн километров.

«Лучший транспортно-пересадочный узел года». Проект создания ТПУ «Дема» реализован в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор возвел здание с залом ожидания, кассами и кафе, благоустроил территорию и парковку. Муниципалитет обновил дорогу, интегрировав в узел шесть маршрутов.

«Троллейбус года». Троллейбус «Горожанин» выпускает Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» в партнерстве с «МАЗ» (Беларусь). Он соответствует стандартам экологически чистого городского транспорта.

«Руководитель в сфере транспорта». При участии начальника управления транспорта и связи мэрии Олега Хмарина был реанимирован электротранспорт Уфы. Он также занимался внедрением платных парковок и оптимизацией маршрутной сети.

Проголосовать за номинантов можно по 1 марта по ссылке.

Итоги будут подведены 19 марта в Москве.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
