19 Февраля , 11:18

В Башкирии задержали пьяного автоугонщика

Злоумышленника поймали раньше, чем владелец заявил об угоне машины, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В городе Салавате на улице Мажита Гафури сотрудники ДПС остановили для проверки «Шевроле Ниву». Водитель явно находился за рулем в пьяном состоянии, а документы на легковушку и права не предоставил.

Инспекторы пробили машину по базе и установили, что она принадлежит другому человеку. Вскоре владелец обратился в полицию с заявлением об угоне.

Преступнику теперь предстоит ответить не только за угон, но и за вождение автомобиля в пьяном состоянии, без прав и полиса ОСАГО, а также за непристегнутый ремень безопасности.

Автор: Артур СМОЛОВ
