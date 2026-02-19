В Башкирии на февральские праздники изменится расписание электричек

В связи с празднованием Дня защитника Отечества вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Башкирии, Челябинской и Оренбургской областям:

Так, 20, 21, 22 февраля назначаются поезда:

№ 6422/7160/7158 Дема (отпр.13:25) – Усть-Катав (приб.17:26, отпр.17:27) – Челябинск (приб.23:05);

№ 6438/6440 Дема (отпр.18:12) – Мурсалимкино (приб.22:53).

21, 22, 23 февраля назначаются поезда:

№ 7437/6437 Мурсалимкино (отпр.05:13) – Дема (приб.09:58);

№ 7157/7159/7161 Челябинск (отпр.06:04) – Усть-Катав (приб.11:44, отпр.11:45) – Дема (приб.15:36).

В праздничный день, 23 февраля, назначаются поезда:

№ 6424 Дема (отпр.18:12) – Усть-Катав (приб.22:11);

№ 6436 Раевка (отпр.6:06) – Уфа (приб.8:19);

№ 7485/7486/7488 Уфа (отпр.07:08) – Инзер (приб.10:05, отпр.10:47) – Белорецк (приб.12:27);

№ 7427/7425 Шакша (отпр.08:22) – Приютово (приб.12:13, отпр.12:16) – Абдулино (приб.12:54);

№ 7422/7428 Абдулино (отпр.15:00) – Приютово (приб.15:41, отпр.15:45) – Тавтиманово (приб.20:14);

№ 7489/7491/7492 Белорецк (отпр.17:39) – Инзер (приб.19:12, отпр.19:30) – Уфа (приб.22:19);

№ 7421/7423 Иглино (отпр.18:01) - Приютово (приб.21:58, отпр.22:01) – Абдулино (приб.22:39);

№ 7461 Уфа (отпр.18:28) – Кандры (приб.21:15).

Во вторник, 24 февраля, уже после выходных, назначаются поезда:

№ 6423 Усть-Катав (отпр.05:51) – Дема (приб.09:58);

№ 7424/7426/7432 Абдулино (отпр.05:13) – Приютово (приб.05:48, отпр.05:55) – Уфа (приб.08:58, отпр.09:06) – Аша (приб.10:52).

23, 24 февраля 2026 года назначаются поезда:

№ 6428 Дема (отпр.13:25) – Аша (приб.15:42);

№ 6405/7407 Аша (отпр.17:54) – Уфа (приб.19:56, отпр.20:32) – Раевка (приб.22:40).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Кроме того, 23 и 24 февраля часть пригородных поездов выводятся из графика движения. За изменениями следите в расписании на станциях и на сайтах перевозчика.

Фото: пресс-служба КбшЖД.