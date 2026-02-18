0 °С
18 Февраля , 10:56

В Уфе для продления улицы Города Галле снесут более 80 частных домов

Новая четырехполосная трасса протяженностью 1,1 километра соединит проспект Салавата Юлаева с улицей Комсомольской, сообщили в администрации столицы.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Дорога откроет коридор к выезду из города на трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Работы завершатся уже в нынешнем году.

Запланировано строительство примыкания к улице Николая Дмитриева протяженностью 230 метров и бокового проезда длиной 550 метров. Особое внимание будет уделено элементам транспортной развязки: общая протяженность съездов составит 1470 метров.

По словам замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Евгения Кулешова, для строительства дороги будет снесено 82 объекта недвижимости, в основном это частные дома.

— Общая сумма выкупа земельных участков и строений составила 1 млрд рублей. На сегодня в работе остаются два частных дома — по улице Мурманской, 24 и улице Казанской, 41. Освободить территорию мы планируем к лету, — отметил он.

Вдоль проспекта Салавата Юлаева уже переустроены две нитки напорной канализации общей протяженностью 840 метров. Идут работы по устройству ливневой канализации и перекладке водопровода. Всего предстоит переустроить 12 километров коммуникаций. Как только завершится отопительный сезон, подрядчик приступит к переносу теплосетей.

Ожидается, что интенсивность движения по новой магистрали составит 17,5 тыс. автомобилей в сутки. В перспективе она сможет обеспечить проезд до 43 тысяч машин.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
