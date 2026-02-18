0 °С
18 Февраля , 10:04

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

Нарушитель был выявлен вчера, 17 февраля, в Дюртюлинском районе, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В рамках профилактического мероприятия «Автобус» инспекторы ДПС остановили на десятом километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск автобус «Пежо Боксер», который вез двенадцать школьников на соревнования по баскетболу из Уфы в Ижевск.

Полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проведенное в последующем медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян. 49-летнего водителя отстранили от управления, транспорт направили на спецстоянку. Детям предоставили резервный автобус.

Кроме нарушителя, к ответственности привлекут также должностных и юридических лиц, допустивших его к управлению автобусом.

Автор: Артур СМОЛОВ
