В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

В Альшеевском районе сотрудники ГАИ остановили для проверки рейсовый автобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту Киргиз-Мияки — Уфа. В салоне находились восемь пассажиров.

При проверке документов у 64-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила, что он пьян.

Транспорт отправили на спецстоянку, водителя отстранили от управления. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав. Должностному и юрлицу также грозит ответственность за допуск в рейс пьяного водителя.