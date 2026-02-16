0 °С
16 Февраля , 17:33

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

Нарушитель был выявлен инспекторами ДПС на 77-м километре автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Альшеевском районе сотрудники ГАИ остановили для проверки рейсовый автобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту Киргиз-Мияки — Уфа. В салоне находились восемь пассажиров.

При проверке документов у 64-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила, что он пьян.

Транспорт отправили на спецстоянку, водителя отстранили от управления. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав. Должностному и юрлицу также грозит ответственность за допуск в рейс пьяного водителя.

Автор: Артур СМОЛОВ
