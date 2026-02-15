Жителям Башкирии рассказали, как откопать машину из сугроба

Если машину просто засыпало снегом, откопайте сначала выхлопную трубу, затем место перед ведущими колесами по траектории движения и сами колеса по бокам и снизу. Потом освободите низ бампера и днище, если оно касается снега, лобовое стекло, зеркала и, наконец, крышу.

Если автомобиль застрял в снегу и не может выехать, полностью освободите ведущие колеса: они должны свободно вращаться. Также расчистите пространство перед ними — минимум 30 — 50 см. Подложите под колеса коврики, ветки, картон или насыпьте песок. Выезжайте постепенно: слегка нажимайте педаль газа и делайте небольшие обороты, раскачивая автомобиль взад-вперед. Так больше шансов утрамбовать дорогу и выбраться из заноса.



Кроме того, можно прибегнуть к помощи прохожих или других водителей. Они помогут вытолкать автомобиль или вытянуть его тросом.



Если машину все-таки не удается вытащить, вызовите эвакуатор или позвоните по номеру 112.