0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
15 Февраля , 15:15

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю отбуксировать машину

«Ладу Ниву» с включенной «аварийкой» сотрудники ведомства заметили на 149-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

Госавтоинспекция РБ.
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Водитель пояснил, что в автомобиле отказало газовое оборудование и он не может двигаться дальше.

Оценив ситуацию, замначальника отдела дорожной инспекции и организации движения Госавтоинспекции РБ Руслан Гадельшин и госинспектор Булат Альмухаметов организовали буксировку машины, сопроводив ее до ближайшего автосервиса в селе Инзер. После устранения неполадки водитель продолжил движение.

Водители, оказавшиеся в трудной ситуации на дороге, всегда могут позвонить по телефону горячей линии МВД по РБ 8(347)279-32-92 или написать в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot, отметил Владимир Севастьянов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru