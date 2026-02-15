В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю отбуксировать машину

Водитель пояснил, что в автомобиле отказало газовое оборудование и он не может двигаться дальше.

Оценив ситуацию, замначальника отдела дорожной инспекции и организации движения Госавтоинспекции РБ Руслан Гадельшин и госинспектор Булат Альмухаметов организовали буксировку машины, сопроводив ее до ближайшего автосервиса в селе Инзер. После устранения неполадки водитель продолжил движение.

Водители, оказавшиеся в трудной ситуации на дороге, всегда могут позвонить по телефону горячей линии МВД по РБ 8(347)279-32-92 или написать в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot, отметил Владимир Севастьянов.