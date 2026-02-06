Пассажирам на вокзале Уфы вернули за год более двух тысяч забытых вещей

Чаще всего пассажиры оставляют в вагонах предметы одежды, электронные гаджеты, зарядные устройства, предметы личной гигиены, игрушки и документы. Среди необычных находок, вернувшихся к своим владельцам, были скейтборд, электронная мясорубка и носочки для собаки. Как правило, находки имеют сезонный характер: летом чаще забывают пляжные принадлежности, зимой — шапки, варежки и сапоги. Пиковым периодом для потерянных вещей являются летние месяцы.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, уточнили на магистрали. Развитие онлайн-услуги позволило найти на 41 процент больше потерянных вещей, чем за предыдущий год.

Фото: пресс-служба КбшЖД.