0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
6 Февраля , 11:35

Пассажирам на вокзале Уфы вернули за год более двух тысяч забытых вещей

В прошедшем году на железнодорожном вокзале «Уфа» пассажиры разыскали и вернули 2150 вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Пассажирам на вокзале Уфы вернули за год более двух тысяч забытых вещей
Пассажирам на вокзале Уфы вернули за год более двух тысяч забытых вещей

Чаще всего пассажиры оставляют в вагонах предметы одежды, электронные гаджеты, зарядные устройства, предметы личной гигиены, игрушки и документы. Среди необычных находок, вернувшихся к своим владельцам, были скейтборд, электронная мясорубка и носочки для собаки. Как правило, находки имеют сезонный характер: летом чаще забывают пляжные принадлежности, зимой — шапки, варежки и сапоги. Пиковым периодом для потерянных вещей являются летние месяцы.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, уточнили на магистрали. Развитие онлайн-услуги позволило найти на 41 процент больше потерянных вещей, чем за предыдущий год.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru