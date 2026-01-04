-8 °С
4 Января , 09:49

В Башкирии крупногабаритные грузы будут перевозить по рекам

Альтернативный способ перемещения товаров хотят внедрить для сохранности автомобильных дорог.

ГТРК «Башкортостан»
Фото: ГТРК «Башкортостан»

О внедрении советских наработок по перевозке крупногабаритных грузов по рекам республики сообщила министр транспорта и дорожного строительства Башкирии Любовь Минакова.

В интервью телеканала ГТРК «Башкортостан» министр рассказала об опыте Советского Союза, имевшего программу речных перевозок. Подобную программу республика сейчас разрабатывает совместно с федеральным агентством морского и речного транспорта.

По словам Любови Минаковой, грузоперевозки по рекам должны снизить нагрузку на сеть автомобильных дорог, которые сильно изнашиваются из-за движения большегрузов. Помимо доставки грузов на реках планируют открыть туристические маршруты. В течение двух-трех лет такой речной тур могут запустить на Каме.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
