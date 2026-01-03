-9 °С
3 Января , 14:31

В Башкирии отремонтировали дороги к туристическим объектам

В нормативное состояние приведено более 75 км дорог в девяти направлениях, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отремонтированы дороги Уфа — Инзер — Белорецк, Белорецк — Учалы — Миасс, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино, Стерлитамак — Раевский, Магнитогорск — Ира, Старосубхангулово — Мраково, Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз.

— В Абзелиловском, Белорецком, Ишимбайском, Кармаскалинском, Учалинском, Хайбуллинском, Салаватском и других районах республики, по которым проходят дороги, сосредоточены памятники природы, туристические объекты и места летнего отдыха.  Трафик здесь составляет от 1,5 тысячи до 15 тысяч автомобилей в сутки, — отметила министр транспорта Любовь Минакова.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
