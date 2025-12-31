В Башкирии напомнили о графике движения общественного транспорта в праздники

По сообщению пресс-службы правительства РБ, в этот период пассажирский транспорт станет функционировать по расписанию выходного дня. В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях движение автобусов и троллейбусов запланировано с 06:00 до 22:00 часов.

В новогоднюю ночь будет действовать особый график движения, работа общественного транспорта продлится до 03:00 часов 1 января 2026 года.

«Для обеспечения стабильной работы общественного транспорта в праздничные дни у всех перевозчиков назначены дежурные из состава руководителей», - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Движение автобусов по пригородным и междугородным маршрутам также будет организовано по графику выходного дня. При необходимости расписания могут быть скорректированы.

«Пригородные поезда в период праздников будут следовать по графику выходных и праздничных дней. На ключевых направлениях Уфа — Кумертау — Оренбург и Уфа — Приютово — Абдулино в дни массовых перевозок 31 декабря 2025 года и 10, 11 января 2026 года количество вагонов пригородных поездов «Орлан» увеличат с 3 до 6, а электропоездов «Ласточка» и «Финист» — с 5 до 10», - сообщили в профильном ведомстве.

Фото: пресс-служба правительства РБ.