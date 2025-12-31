-8 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
31 Декабря 2025, 15:41

В Башкирии «Ласточки» и «Финисты» перевезли 6-миллионого пассажира

В Уфе в преддверии Нового года определили и поздравили 6-миллионного пассажира пригородных поездов типа «Ласточка» и «Финист».

В Башкирии «Ласточки» и «Финисты» перевезли 6-миллионого пассажира
В Башкирии «Ласточки» и «Финисты» перевезли 6-миллионого пассажира

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, им стала студентка первого курса Башкирского кооперативного института Аделина Файзуллина. Девушка приобрела билет на поезд, курсирующий по маршруту Дема – Челябинск, который был запущен в августе этого года.

Аделина рассказала, что поезда помогают ей поддерживать связь с семьей, проживающей в городе Усть-Катав, откуда она родом, а сама девушка проживает и учится в Уфе. С запуском пригородных поездов по маршруту Дема – Челябинск, добираться до дома стало намного проще и комфортнее. Поэтому электричками она пользуется регулярно.

«В 2026 году продолжится обновление парка пригородных поездов. Также запланировано развитие «Башкирских радиусов» в западном и восточном направлениях – запуск межрегиональных маршрутов Уфа – Самара составом «Ласточка» и Уфа – Магнитогорск с использованием новых двухсистемных электропоездов «Финист», - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Как известно, первый рейс «Ласточки» в Башкирии состоялся в апреле 2022 года. Сегодня парк подвижного состава РБ уже включает в себя 10 современных электропоездов: 6 «Ласточек» и 4 «Финиста».

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru