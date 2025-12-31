В Башкирии «Ласточки» и «Финисты» перевезли 6-миллионого пассажира

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, им стала студентка первого курса Башкирского кооперативного института Аделина Файзуллина. Девушка приобрела билет на поезд, курсирующий по маршруту Дема – Челябинск, который был запущен в августе этого года.

Аделина рассказала, что поезда помогают ей поддерживать связь с семьей, проживающей в городе Усть-Катав, откуда она родом, а сама девушка проживает и учится в Уфе. С запуском пригородных поездов по маршруту Дема – Челябинск, добираться до дома стало намного проще и комфортнее. Поэтому электричками она пользуется регулярно.

«В 2026 году продолжится обновление парка пригородных поездов. Также запланировано развитие «Башкирских радиусов» в западном и восточном направлениях – запуск межрегиональных маршрутов Уфа – Самара составом «Ласточка» и Уфа – Магнитогорск с использованием новых двухсистемных электропоездов «Финист», - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Как известно, первый рейс «Ласточки» в Башкирии состоялся в апреле 2022 года. Сегодня парк подвижного состава РБ уже включает в себя 10 современных электропоездов: 6 «Ласточек» и 4 «Финиста».

Фото: пресс-служба правительства РБ.