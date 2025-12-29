-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
29 Декабря , 14:23

В Уфе в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

Магистральные маршруты будут работать до 3.30, сообщили в администрации города.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Уфимцы смогут добраться до праздничных площадок на площади имени Ленина, у Конгресс-холла «Торатау», в микрорайоне Инорс, перед ДК УМПО, на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Уфимской детской филармонией и у Гостиного двора. Также они без проблем доберутся домой по окончании праздничных мероприятий.

Интервал движения автобусов составит 35 — 45 минут.

В новогодние каникулы общественный транспорт будет работать с 6.00 до 22.00 по расписанию выходного дня.  Интервалы движения увеличатся в полтора-два раза по сравнению с буднями.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru