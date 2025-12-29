В Уфе в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

Уфимцы смогут добраться до праздничных площадок на площади имени Ленина, у Конгресс-холла «Торатау», в микрорайоне Инорс, перед ДК УМПО, на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Уфимской детской филармонией и у Гостиного двора. Также они без проблем доберутся домой по окончании праздничных мероприятий.

Интервал движения автобусов составит 35 — 45 минут.

В новогодние каникулы общественный транспорт будет работать с 6.00 до 22.00 по расписанию выходного дня. Интервалы движения увеличатся в полтора-два раза по сравнению с буднями.