Данил и его команда

В баскетбол Данил пришел еще первоклассником, а сейчас, в 13 лет, уже стал лидером в своей команде и вошел в сборную Донецкой Народной Республики.

Родился и вырос наш герой в селе Караидель. Первые уроки баскетбола получил в 2019 году у тренера местной ДЮСШ Рамиля Шайдуллина. Конечно, не все выдерживали нагрузки, зато в команде остались только те, кому действительно нравился этот вид спорта.

Свой первый турнир Данил выиграл в 2022 году. Для третьеклассников победа на муниципальном этапе Спартакиады школьников РБ послужила стимулом для дальнейшего роста, ведь они мечтали стать чемпионами республики.

Постепенно караидельские ребята набирались опыта, а Данила Валеева выбрали капитаном команды. Всегда улыбчивый парень на баскетбольной площадке вмиг превращался в быстрого, расчетливого, техничного игрока, способного обойти оборону соперника, вовремя отдать пас и привести команду к победе.

К чемпионству ребята пришли, конечно, не сразу. Сначала стали третьими на зональном этапе ШБЛ «Оранжевый мяч» среди северных районов республики. Через год уже вышли чемпионами своей зоны, дошли до финала и завершили борьбу бронзовыми призерами РБ.

Сезон 2024 — 2025 годов стал для караидельцев поистине победным. Выиграв зональные соревнования, они снова стали финалистами. И на свой главный турнир тренер и его команда выезжали с серьезным настроем на победу. И ожидания оправдались: в начале 2025-го Данил Валеев в составе команды «Феникс» Караидельской школы № 1 стал чемпионом Республики Башкортостан. В это же время его включили в состав юношеской сборной РБ по баскетболу.

Параллельно ребята начали выступать в Республиканской юношеской баскетбольной лиге и на Всероссийском турнире «СИБУР — ДЕТЯМ». Во время одного из соревнований Данил прошел отбор во Всероссийский тренировочный лагерь SIBURCAMP в Нижегородской области, организуемый для талантливых спортсменов из нескольких регионов России. Кстати, возможность посетить занятия лучших баскетбольных тренеров страны получили всего трое ребят из Башкирии, двое из которых — воспитанники тренера Рамиля Шайдуллина.

— Я благодарен Рамилю Ильдаровичу за то, что он научил меня всему, что я умею. Ведь когда мы первый раз пришли на тренировку, даже не умели держать правильно мяч. Он вырастил из нас настоящих чемпионов! — говорит Данил.

Нынешний год стал для Данила Валеева особенным не только в спорте, но и в жизни. Вместе с мамой и старшими сестрами он переехал в Донецк к отцу, который с 2022 года находится в зоне СВО, служит по контракту.

Сейчас семья Валеевых обживается на новом месте. Данил учится в средней школе и занимается баскетболом — в местной спортивной школе высоко оценили его навыки и талант, зачислив в состав команды СШОР «Авангард».

Сейчас наш земляк играет на первенстве ДНР в двух возрастных категориях, среди юношей 2011 и 2012 годов рождения.

А в декабре в составе команды Данил Валеев принял участие в Первенстве России по баскетболу в Южном федеральном округе, которое проходило в Краснодаре. Юноша и здесь проявил свои лучшие качества и за короткий срок стал одним из лидеров на площадке. Например, в одной из игр на счету Данила 34 очка из 64, набранных всей командой.

Сегодня, находясь вдали от малой родины, он не забывает своих товарищей, регулярно общается со своим тренером Рамилем Шайдуллиным, ставшим для него не только педагогом, наставником, но и надежным товарищем.

А друзья верят, что Данил обязательно прославит на всю страну свою республику и родной район.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ЕФИМЕНКО, тренер СШОР «Авангард», г. Донецк:

— Данил — коммуникабельный, быстро нашел общий язык с командой. Как игрок — один из лучших, у него хорошие тактические навыки и меткость, он видит игру, понимает ее. И в защите, и в нападении работает на совесть. Его физическая подготовка на очень высоком уровне, и на последних соревнованиях на Первенстве России он подтвердил это, став самым результативным игроком команды.