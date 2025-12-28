С мечтой о справедливом обществе

Нариман Абдрахманович Аитов — выдающийся ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкирской АССР и РСФСР, почетный академик Академии наук РБ — известен как создатель одной из первых и крупнейших в нашей стране социологических лабораторий на базе Уфимского авиационного университета, а также как основатель научной социологической школы в Башкирии и Казахстане.

Мечтал стать писателем

Нариман Аитов был представителем легендарного поколения ученых, возродивших социологию в СССР. Это было поколение людей, родившихся в 20-е годы прошлого столетия, на глазах которых строился социализм, происходили глобальные изменения в обществе. Они защищали Родину от фашизма, а в мирной жизни страстно хотели посвятить себя ее развитию и процветанию.

Нариман Абдрахманович родился в 1925 году в Казани. Его отец был учителем сельской школы, мать — библиотекарем.

Учился Нариман очень хорошо, много читал, мечтал стать писателем, даже написал в 14 лет трагедию о спартанцах, но Великая Отечественная война изменила все планы. В 1943 году его призвали в армию и направили в школу морских летчиков на Дальний Восток. Во время службы он был секретарем дивизионной газеты. В 1950 году вернулся в Казань, женился, родились дети. Аитов заочно поступил на историко-филологический факультет Казанского университета и одновременно преподавал в партшколе, работал в райкоме ВЛКСМ.

После окончания университета его посылают работать редактором районной газеты. В 1958 году Нариман Абдрахманович поступает в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. После ее окончания защищает кандидатскую, а спустя время — докторскую диссертацию на тему социальной структуры социалистического общества и стирания социальных граней. Тема справедливости и равенства станет стержнем его научной деятельности на протяжении всей жизни. Не случайно одна из последних книг Наримана Аитова называлась «Равенство неравных людей».

В Казани Нариман Абдрахманович преподает на кафедре философии Казанского университета, открывает там социологическую лабораторию, но нерешенность жилищного вопроса заставляет его переехать в Уфу.

Уфимский прорыв

В 1961 году ректором Уфимского авиационного института (УАИ) был назначен 35-летний Рыфат Мавлютов. Вуз тогда переживал непростые времена, находился на грани закрытия. В УАИ не проводилось серьезных научных исследований, работал лишь один доктор наук и 15 кандидатов наук. Новый ректор начал приглашать специалистов со всей страны. В 1964 году в Уфу переехал Нариман Аитов, в 1965-м — кандидат технических наук из Казанского авиационного института З. Шайхутдинов, в 1970-м — научный коллектив из Нижнего Новгорода из 16 человек, которым руководил доктор технических наук А. Бамдас. Благодаря такой стратегии ректора в УАИ сложились научные школы, широко известные в Советском Союзе и за рубежом.

Нариман Аитов становится заведующим кафедрой и руководителем основанной им же социологической лаборатории, которая стала одной из ведущих в Советском Союзе. На тот момент она была единственной в стране лабораторией, работавшей в техническом вузе.

От цеха до города

Свою деятельность лаборатория начала с разработки планов социального развития предприятий. Работа социологов позволяла руководителям увидеть имеющиеся проблемы. Для этого изучалась социальная реальность того или иного предприятия: проводилось масштабное анкетирование рабочих, собирались объективные данные (обеспеченность кадрами, текучесть кадров, обеспеченность жильем, детскими садами и т.д.). Изучались и субъективные факторы — интересы, мотивы, ценности работников предприятия. Все это давало возможность создавать такие условия, при которых повышалась эффективность труда, а также удовлетворенность людей трудом, жизнью в целом.

В 1970 — 1980-е годы лаборатория переходит к разработке планов социального развития городов. Цель этих планов — создание пропорциональности и согласованности различных сторон жизни для всестороннего развития личности горожан. Исследования проводились практически во всех городах Башкирии, а также в отдельных городах Татарстана, Московской, Волгоградской, Челябинской, Красноярской и Тюменской областей.

Для каждого города разрабатывался макет плана социального развития, а также рекомендации по проблемам труда, здоровья, спорта, быта, культуры, образования, преступности, национальных отношений.

По результатам исследований появляются новые темы: Нариман Абдрахманович обосновывает явление неустойчивости социально-профессионального статуса личности, разрабатывает теорию динамики отношения к труду различных групп и слоев населения, методику социального планирования городов и сельских районов. Им первым в стране начата разработка методов оценки социального развития регионов, вновь поднимается вопрос о равенстве республик, областей в экономическом и в социальном плане. В этом же ключе Нариман Аитов рассматривал и проблему равенства наций, ставил вопрос о необходимости управления процессом выравнивания соответствующих показателей.

Нариман Абдрахманович был экспертом в ряде союзных министерств и ведомств, участником международного исследования социальной структуры социалистического общества, проведенного советскими и польскими социологами.

Аитов мечтал о создании института, который мог стать научным центром по разработке программ социального развития регионов. Он подал заявление на соискание звания члена-корреспондента Академии наук СССР. Но за статью «О дальнейшем совершенствовании социального планирования и управления», напечатанную в 1981 году в журнале «Социологические исследования», получил партийный выговор, и обком не поддержал его кандидатуру. В статье ученый писал, что в социальном планировании часто действуют без опоры на научные исследования и на достижения прикладной социологии. В итоге институт создать не получилось.

В дальнейшем ученый не раз писал о недостатках при принятии управленческих решений без учета их социальных последствий. Например, когда в Набережных Челнах начали строить КамАЗ, за семь лет количество работников сельского хозяйства в этом районе уменьшилось в три раза, возникли трудности со снабжением сельхозпродукцией города с 350-тысячным населением. За решение проблемы взялись, когда уже вся сельская молодежь переехала в город.

Союз умов

Отдельная страница профессиональной деятельности Наримана Абдрахмановича — это известная в СССР Уральская социологическая школа, в создании которой он участвовал совместно с профессорами Л. Коганом (Свердловск) и З. Файнбургом (Пермь). Это были люди одного поколения: трудоголики, творческие, крупные ученые, создавшие свои научные школы.

С 1989 года деятельность Наримана Аитова связана с Казахстаном. Он был приглашен в качестве профессора кафедры социологии в КазГУ имени аль-Фараби. Под его руководством было подготовлено 250 преподавателей социологии. За десять лет работы ученого в Казахстане защищены две кандидатских и пять докторских диссертаций. Сам он издал 49 работ.

Нариман Абдрахманович провел в республике крупное исследование социальной и национальной структуры населения, в котором участвовало 10 тысяч респондентов из всех областей Казахстана.

За годы своей работы Нариман Аитов опубликовал более 400 работ, в том числе 27 монографий. Из них 56 были переведены на иностранные языки. Он подготовил 60 кандидатов и 20 докторов наук.

Нариман Абдрахманович скончался 17 августа 1999 года и похоронен в Алма-Ате.

Возвращённое наследие

Несколько лет назад началась работа по сохранению и цифровизации научного наследия профессора Аитова и архива социологической лаборатории УАИ. Работа ведется на базе научной лаборатории социальных и демографических исследований Института гуманитарных и социальных наук УУНиТ, которой руководит Р. Валиахметов, и лаборатории региональных исследований качества жизни Центра изучения регионов России Института социологии РАН (заведующая Г. Баймурзина).

В 2024 году из Алма-Аты были привезены научная библиотека и личный архив Н. Аитова. В настоящее время завершается описание и систематизация документов, результатов многочисленных исследований и научной литературы.

Разрабатывается сайт в формате виртуального музея Н. Аитова.

Все это делается для того, чтобы материалы социологической лаборатории, созданной Н. Аитовым, были доступны студентам, аспирантам и специалистам, которые занимаются проблемами социального планирования и могли бы использовать эту научную методологию в целях социального развития регионов России.

На наш взгляд, это лучший способ увековечить память ученого.