Заботу подарил «Салют»

В уфимском центре «Салют» социальную реабилитацию проходят братья Ишимьяровы из многодетной семьи: шестилетний Эмиль и трехлетний Искандер. А дома, в селе Кармаскалы, их с нетерпением ждут сестры Алтынай, Мадина, Самира и братик Тамерлан, которому исполнился годик.

— Детям здесь очень нравится, — рассказала их мама Лилия Хисамова. — Эмиль и Искандер с радостью ходят в бассейн и на массаж. Вечерами участвуют в творческих мастер-классах и занятиях по лепке и рисованию. Насыщенная программа — настоящая разгрузка как для нас, родителей, так и для самих ребят.

Лилия Айдаровна признается, что изначально они планировали приехать в Центр на две недели. Однако, окунувшись в теплую и заботливую атмосферу, семья решила пробыть здесь до конца смены. Тем более скоро начнется новогодний марафон чудес, который пропустить никак нельзя!

Врачи диагностировали у Искандера задержку речевого развития. Тем не менее, уже сейчас налицо положительная динамика: мальчик стал произносить новые звуки благодаря занятиям с дефектологом.

У Эмиля тоже есть проблемы со здоровьем. И Лилия как опытная мама, заметив первые тревожные звоночки, сразу обратилась в больницу, где ему назначили медикаментозное лечение и массажные процедуры.

— Мы пошли вовремя, но хромота все равно осталась, — делится многодетная мама. — А Эмиль отличается по характеру от своих братьев и сестер. Он очень вдумчивый и серьезный. Обожает интеллектуальные игры, конструктор и логические задания. Может часами сидеть, размышляя над сборкой той или иной модели, и не отступит, пока не найдет верное решение.

В семье все дети находят время для кружков и секций вне учебы. Алтынай демонстрирует успехи в тхэквондо, а Мадина и Самира с удовольствием посещают танцевальные занятия.

— Воспитание детей — это, безусловно, сложный процесс, — признается Лилия Айдаровна. — Ведь каждый ребенок требует индивидуального подхода.

Родные считают их с мужем строгими родителями, однако сама Лилия Айдаровна придерживается иного мнения.

— Мы не балуем детей, — поясняет она. — Ограничиваем время использования гаджетов, к примеру. Наша забота направлена на привитие им здоровых ценностей, обучение ответственности и умению заботиться о других.

Сейчас супруг Лилии Айдаровны находится в зоне проведения специальной военной операции, примерно год назад он принял решение подписать контракт. Для многодетной мамы это стало полной неожиданностью.

— Муж принял самостоятельное решение отправиться на СВО, — говорит Лилия Айдаровна. — До этого трудился водителем на заводе, много времени проводил на работе. Мы очень скучаем по нему и ждем возвращения.

Есть у многодетной семьи свои, особенные семейные традиции. Например, в Новый год они собираются только дома и празднуют вместе: это их время для общения друг с другом.

Сейчас дети с нетерпением ждут папу, который обещал приехать к Новому году.

Лилия приготовит фирменное блюдо — бэлеш. Ароматные и вкусные блюда всегда украшают стол многодетной семьи.

— Каждый год делаю заготовки на зиму, — делится Лилия Айдаровна. — И в этом году они пригодились как никогда. Даже отвезла их мужу и его сослуживцам, которые оценили домашние деликатесы по достоинству.

Лилия Айдаровна признается, что во многом полагается только на себя, поэтому льготы по ЖКХ и новогодние подарки для многодетных семей она воспринимает с искренней благодарностью, а не как должное. Отмечает, что администрация Кармаскалинского района всегда помогает с уборкой их улицы зимой и помогает решить любые вопросы.