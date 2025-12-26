В Уфе оценили работу платных парковок

В системе авторизовано почти 114 тыс. пользователей. При этом 84 процента совершили как минимум одну парковочную сессию. В среднем уфимцы оставляют машину на один-два часа.

Более 9,8 тыс. жителей оформили право бесплатного пользования парковками. Это инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные родители и водители электромобилей.

Всего совершено 854 тыс. транзакций. 97,8 процента оплат происходит через мобильное приложение «Городские парковки». Более 2,2 тыс. пользователей прибегли для оплаты к бесплатному Wi-Fi при ограничениях мобильного интернета.

Подводя итог, мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал введение платных парковок в городе правильным решением и отметил, что реализация проекта будет продолжена.

Фото автора.