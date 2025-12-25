-24 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
25 Декабря , 15:28

Жительница Башкирии пыталась удрать от полицейских за рулём авто

Суд вынес приговор в отношении жительницы Дуванского района по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Жительница Башкирии пыталась удрать от полицейских за рулём авто
Жительница Башкирии пыталась удрать от полицейских за рулём авто

В июне инспекторы ДПС остановили «Ладу Икс-рей» под управлением пьяного мужчины. В салоне находились его супруга и их трехлетний ребенок. Женщина, не желая, чтобы машину увезли на спецстоянку, села за руль и дала по газам.

После погони и остановки легковушки, злоумышленница попыталась скрыться от стражей порядка, оскорбляла их и нанесла им удары.

Подсудимая признала вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Фото: Надежда ТЮНЁВА

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru