Жительница Башкирии пыталась удрать от полицейских за рулём авто

В июне инспекторы ДПС остановили «Ладу Икс-рей» под управлением пьяного мужчины. В салоне находились его супруга и их трехлетний ребенок. Женщина, не желая, чтобы машину увезли на спецстоянку, села за руль и дала по газам.

После погони и остановки легковушки, злоумышленница попыталась скрыться от стражей порядка, оскорбляла их и нанесла им удары.

Подсудимая признала вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Фото: Надежда ТЮНЁВА