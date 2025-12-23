Из Уфы запустят дополнительные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Ташкент

с 18 декабря по 15 января «Аэрофлот» будет выполнять шесть дополнительных рейсов в Москву. Еще 11 рейсов в столицу России добавят авиакомпании Nordwind и «Икар», они будут выполняться с 25 декабря по 8 января.

С 26 по 30 декабря «Аэрофлот» добавляет рейсы в Петербург. Туда же будут летать авиакомпании Nordwind (25 декабря) и «Икар» (26 декабря, 1 и 8 января).

Кроме того, жители республики смогут отправиться в Ташкент: с 5 января по три рейса в неделю будет выполнять авиакопания Uzbekistan Airways.

Фото: Международный аэропорт «Уфа».