-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
22 Декабря , 16:03

В Башкирии появилась устойчивая связь на горном участке «Тёщин язык»

Связистам республики удалось внедрить устойчивую связь на одном из самых сложных и опасных горных участков трассы Уфа — Инзер — повороте, известном всем автомобилистам как «Тёщин язык».

В Башкирии появилась устойчивая связь на горном участке «Тёщин язык»
В Башкирии появилась устойчивая связь на горном участке «Тёщин язык»

Хорошей новостью на своей странице в соцсетях поделился глава республиканского кабмина Андрей Назаров, подчеркнув, что эта информация «даже не про комфорт, а про безопасность».

На опасном участке появилась надежная голосовая связь, а значит, в экстренной ситуации можно быстро вызвать помощь и спасателей. Важно, что станция работает автономно, без подключения к общей электросети, и рассчитана на стабильную работу при любой погоде.

В целом связь стала доступна ещё на 15 километрах трассы, и уже около 75 процентов дороги Уфа — Инзер находится в зоне покрытия. В ближайшее время планируется подключить ещё один участок между перевалом Зильмердак и Инзером, поделился планами премьер.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru