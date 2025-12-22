В Башкирии появилась устойчивая связь на горном участке «Тёщин язык»

Хорошей новостью на своей странице в соцсетях поделился глава республиканского кабмина Андрей Назаров, подчеркнув, что эта информация «даже не про комфорт, а про безопасность».

На опасном участке появилась надежная голосовая связь, а значит, в экстренной ситуации можно быстро вызвать помощь и спасателей. Важно, что станция работает автономно, без подключения к общей электросети, и рассчитана на стабильную работу при любой погоде.

В целом связь стала доступна ещё на 15 километрах трассы, и уже около 75 процентов дороги Уфа — Инзер находится в зоне покрытия. В ближайшее время планируется подключить ещё один участок между перевалом Зильмердак и Инзером, поделился планами премьер.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.