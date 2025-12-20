-18 °С
20 Декабря , 17:36

Ратмир Мавлиев поделился снимками с пробега ретромобилей

На своей странице в мессенджере Телеграм мэр Уфы опубликовал пост, посвященный мероприятию, прошедшему сегодня, 20 декабря, в столице.

Ратмир Мавлиев поделился снимками с пробега ретромобилей
По улицам Уфы в сопровождении Дедов Морозов и Снегурочек проехали ретро-машины, украшенные праздничной атрибутикой.

Ратмир Мавлиев выразил благодарность организаторам и участникам за праздничное настроение.

Автор: Артур СМОЛОВ
