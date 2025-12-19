-18 °С
19 Декабря , 14:45

Реконструкция улицы Пугачёва в Уфе завершится к сентябрю 2026 года

Брифинг, посвященный реализации проекта, состоялся в администрации столицы.

По словам начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Константина Паппе, проект «Южные ворота» подразумевает реконструкцию двух участков улицы Пугачева, строительство развязки и улицы Генерала Рыленко, а также капремонт арочного моста. Практически все эти работы завершены. Осталось только запустить две полосы из четырех на 800-метровом участке улицы Пугачева от улицы Геофизиков до транспортной развязки.

На сегодня строительный сезон уже завершен, работы продолжатся весной будущего года. К 1 сентября на улице Пугачева планируется запустить две полосы вышеуказанного участка, а также два дублера улицы, обустроить тротуары, вело- и беговую дорожки.

На улице Пугачева также появятся остановки общественного транспорта и, возможно, здесь запустят новые маршруты автобусов.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
