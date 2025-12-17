-16 °С
В Башкирии открыли мост через реку Быстрый Танып

Новый мост через реку Быстрый Танып открыли сегодня, 17 декабря, в Балтачевском районе Башкирии, сообщает министр транспорта республики Любовь Минакова.

Мост через реку связал жителей деревни Кузеево с районным центром Старобалтачево и другими населенными пунктами района.

Строительство 77-метрового моста и прилегающей дороги длиной четыре с половиной километра началось в 2016 году. Но первый крупный паводок, когда Быстрый Танып не на шутку взбунтовался, привел к корректировке проекта и строительство было заморожено.

В 2022 году работу возобновили, но вновь уже «в поле» возникла необходимость в дополнительных манипуляциях, в частности, укреплении промежуточных опор. Поэтому строительство выполнили поэтапно: сначала была построена дорога, затем мост. 

С дорожным полотном разобрались к 2023 году. А сегодня, 17 декабря, открыли движение по мосту, который соответствует всем требованиям безопасности. Поэтапное выполнение работ позволило преодолеть все трудности и завершить строительство.

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства транспорта Башкортостана.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
