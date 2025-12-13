В Уфе задержали шесть пьяных водителей

За минувшие сутки, 12 декабря, в Уфе произошло 61 ДТП, сообщает Госавтоинспекция столицы Башкирии. К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД пресекли 509 нарушений правил дородного движения. Чаще всего водители не уступали дорогу пешеходам — был зафиксирован 121 такой случай. Шесть водителей задержали за вождение в нетрезвом виде.
В числе других нарушений: неиспользование ремней безопасности (12), нарушение правил перевозки детей (15).
Напомним, сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Не губи ребенка, пристегни!».
