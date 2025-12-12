В Башкирии стартовала акция «Не губи ребенка, пристегни!»

Акция предусматривает информационно-пропагандистские мероприятия и распространение наглядных материалов на автозаправках, в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ, образовательных организациях: детских садах, школах, вузах, автошколах, медицинских учреждениях, перинатальных центрах и учреждениях соцзащиты.

«Конечно, большая часть этих мероприятий ориентирована на взрослых участников дорожного движения, поскольку именно от них зависит безопасность детей на дорогах. Думаю, что совместными усилиями мы сумеем добиться главной цели – снижения смертности в автоавариях на территории республики. И в этом поможет объявленная нашим ведомством новая социальная акция», – отметил Владимир Севастьянов.

Спикер рассказал подробности страшной дорожной трагедии, которая разыгралась 7 декабря на 137 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель на ВАЗ-2112 вез жену и пятерых детей и врезался в грузовик.

В итоге, водитель погиб на месте, его четырехлетний сын – ночью в больнице, трое детей от двух до четырех лет с травмами доставлены в центральную клинику Белорецка, а его супруга с трехмесячным ребенком лечатся амбулаторно.

«Все прекрасно понимают, какой уровень безопасности у «двенадцатой» модели. Просто представьте: на переднем сидении мама с грудным ребенком на руках, а сзади четверо детей. Соответственно, ни один ребенок не был пристегнут и не находился в детском кресле, потому что даже технически там это устроить невозможно. Абсолютная беспечность со стороны взрослых», – подчеркнул Владимир Севастьянов.

Фото ГАИ РБ.