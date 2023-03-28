В Башкирии приведут в порядок «фонящие» трассы

27 марта на «Транспортном часе», который провел глава РБ Радий Хабиров, обсудили ремонт так называемых «фонящих» дорог. В текущем году запланировано отремонтировать 19 автодорог общей протяженностью 218,5 км и 16 улиц в населенных пунктах длиной 234 км.

В их числе модернизация 47 км трассы Сибай – Акъяр, ремонт участка дороги Стерлитамак – Раевский.

210 млн рублей направят на приведение в порядок трассы Новосараево – Глуховская в Белебеевском районе, 195 млн – на автодорогу Курасково – Нурлино – Арсланово в Уфимском районе, 174 млн рублей – на трассу Явгильдино – Щучье озеро в Аскинском районе, 162 млн рублей – на участок Четырман – Верхний Чат в Янаульском районе, а 159 млн рублей – на дорогу Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино в Салаватском районе.

В перечень «фонящих» вопросов также включили завершение реконструкции 40 км трассы Бирск –Тастуба – Сатка, ремонт подъездных дорог к садовым товариществам и малым населенным пунктам.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.