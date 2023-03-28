В Башкирии за превышение веса грузовиков оформили штрафов почти на 250 миллионов

На «Транспортном часе», который провел глава Башкирии Радий Хабиров 27 марта, обсудили работу системы весогабаритного контроля. Так, по словам замначальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО Сергея Мережко, с начала года было оформлено 832 протокола на 243 млн рублей. Более 51 миллиона уже поступило в бюджет республики, эти деньги будут направлены на ремонт дорог.

«Мы заинтересованы в том, чтобы количество штрафов постепенно уменьшалось, – сказал Радий Хабиров. – Это будет говорить о наведении порядка в части нагрузки на дорожное полотно».

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