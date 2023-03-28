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Сегодня, 10:04

В Башкирии за превышение веса грузовиков оформили штрафов почти на 250 миллионов

С начала 2023 года системы автоматической фиксации нарушений оформили 832 протокола.

Евгений СОКОЛОВ В Башкирии за превышение веса грузовиков оформили штрафов почти на 250 миллионов
В Башкирии за превышение веса грузовиков оформили штрафов почти на 250 миллионов Фото:Евгений СОКОЛОВ

На «Транспортном часе», который провел глава Башкирии Радий Хабиров 27 марта, обсудили работу системы весогабаритного контроля. Так, по словам замначальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО Сергея Мережко, с начала года было оформлено 832 протокола на 243 млн рублей. Более 51 миллиона уже поступило в бюджет республики, эти деньги будут направлены на ремонт дорог.

«Мы заинтересованы в том, чтобы количество штрафов постепенно уменьшалось, – сказал Радий Хабиров.  – Это будет говорить о наведении порядка в части нагрузки на дорожное полотно».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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