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Вчера, 17:56

Из Уфы увеличится количество рейсов в Баку и Минеральные Воды

Об изменениях в расписании сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Уфа».

Из Уфы увеличится количество рейсов в Баку и Минеральные Воды
Из Уфы увеличится количество рейсов в Баку и Минеральные Воды

С 29 марта авиакомпания «Ираэро» приступает к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа - Баку. Самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать в столицу Азербайджана по средам.

Это уже третий перевозчик, открывающий полеты в Баку. Туда также можно добраться на авиалайнере Boeing 737-500 авиакомпании Utair (вылет по вторникам) и на самолете Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (вылеты по четвергам и воскресеньям).

С 27 марта авиакомпания Utair открывает перелеты в Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на Boeing 735-500.

С 28 марта авиакомпания «Азимут» будет выполнять в Минеральные Воды шесть рейсов в неделю на Sukhoi Superjet-100. Кроме того, туда можно добраться на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по средам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении перевозчик задействует Airbus A-320.

Фото: МАУ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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