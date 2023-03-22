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Транспорт
Сегодня, 12:21

В Башкирии опровергли информацию об ограничении количества поездок по карте «Алга»

Недостоверная информация была опубликована в ряде СМИ.

В Башкирии опровергли информацию об ограничении количества поездок по карте «Алга»
В Башкирии опровергли информацию об ограничении количества поездок по карте «Алга»

Как заявили в минтрансе, изменения по обслуживанию карты «Алга» не вносились. Жители могут пользоваться картой на прежних условиях. Стоимость проезда по карте «Алга» на автобусах «Башавтотранса» составляет 28 рублей, на электротранспорте – 25 рублей. 

Изменения касаются количества поездок по единому социальному проездному билету (он действует на Социальной карте Башкортостана и карте «Алга, Башкортостан»). Если сейчас для льготников предусмотрено неограниченное количество поездок, то с 1 апреля они смогут совершить только 90 поездок. При этом стоимость ЕСПБ останется прежней и составит 600 рублей в месяц.

- Льготные категории могут воспользоваться ЕСПБ на автобусах «Башавтотранса», компании «Автомиг», электротранспорте в Стерлитамаке и Уфе, подвесной канатной дороге. В ближайшее время с ЕСПБ начнет работать перевозчик «Уфимские автобусные линии», который обслуживает ряд маршрутов в Уфимском районе, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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