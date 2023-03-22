Количество льготных поездок по карте «Алга, Башкортостан» ограничили

С 1 апреля вводятся ограничения по единому социальному проездному билету на вышеуказанных картах. За оплаченный календарный месяц льготники смогут совершить не более девяноста поездок. Поездки свыше этого количества пользователям карт придется оплачивать по полной стоимости.

Ограничения предусмотрены изменениями, внесенными в постановление правительства о предоставлении организациям субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров. Документ опубликован на портале правовой информации РБ.