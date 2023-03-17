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Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поручил корпорации Дом.РФ проработать наиболее эффективную схему привлечения средств на этот объект в Уфе. Об этом стало известно на заседании  президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба главы РБ.

Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег
Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег

Провел заседание в режиме он-лайн вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

– Прошедший год был рекордным в стране по вводу жилья, и я вижу системную работу регионов в этой сфере. Общими усилиями мы должны создать задел, который позволит выполнить национальную цель по вводу 120 млн кв. м жилья в год, – отметил Марат Хуснуллин.

Глава Башкирии подтвердил, что строительный комплекс региона развивается стабильно, с хорошими показателями.

– Мы сохранили хорошие темпы жилищного строительства. В прошлом году впервые построили более 3 млн кв. м жилья. В республике  достаточно большое количество выданных разрешений на строительство, поэтому планируем, что в 2023-м по вводу жилья превысим прошлогодний уровень, - продолжил Радий Хабиров.

Глава республики отметил важность масштабного транспортного проекта «Южные ворота», который реализуют в Уфе. Для строительства второй очереди объектов и сооружений необходимо рассмотреть вопрос финансирования работ.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег
Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег
Второй очереди Южных ворот в Уфе Дом.РФ добавит денег
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:строительствоввод жильятранспортные коридорыстимулинфраструктурные кредитыминстрой рфхуснуллинфайзуллинхабиров
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