-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 13:22

В Уфе на Восточном выезде завершены подземные работы

В Уфе на Восточном выезде завершены подземные проходческие работы в тоннеле. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфе на Восточном выезде завершены подземные работы
В Уфе на Восточном выезде завершены подземные работы

Восточный выезд свяжет город с трассой М-5 «Урал». По мнению руководителя республики, подземные работы были самым объемным и технологически сложным этапом строительства.. Теперь специалисты будут заниматься сооружением постоянных конструкций. В южном тоннеле начался монтаж верхней, нижней и боковой частей, в северном — прокладка инженерных сетей и бетонирование основания под дорожное покрытие.

«В целом Восточный выезд готов почти на 63 процента. Идем по графику – работаем 24/7», - сообщил Радий Хабиров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика