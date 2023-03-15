В Уфе на Восточном выезде завершены подземные работы

Восточный выезд свяжет город с трассой М-5 «Урал». По мнению руководителя республики, подземные работы были самым объемным и технологически сложным этапом строительства.. Теперь специалисты будут заниматься сооружением постоянных конструкций. В южном тоннеле начался монтаж верхней, нижней и боковой частей, в северном — прокладка инженерных сетей и бетонирование основания под дорожное покрытие.

«В целом Восточный выезд готов почти на 63 процента. Идем по графику – работаем 24/7», - сообщил Радий Хабиров.