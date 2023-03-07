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Вчера, 15:52

Международный аэропорт «Уфа» получил 4 звезды в интернациональном рейтинге Skytrax

Аэропорту «Уфа» присвоены четыре звезды рейтинга престижного международного авиатранспортного агентства Skytrax и он вошел в пятерку подобных воздушных гаваней  России, СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщил на оперативке в правительстве региона гендиректор МАУ «Уфа» Александр Андреев.

Международный аэропорт «Уфа» получил 4 звезды в интернациональном рейтинге Skytrax
Международный аэропорт «Уфа» получил 4 звезды в интернациональном рейтинге Skytrax

Уфимский аэропорт может похвастать в 2022 году повторением рекордного показателя в своей истории  - он обслужил более 4 миллионов авиапассажиров, а прибыль превысила 1,8 млрд рублей.

- В условиях санкционного давления на авиационную отрасль были успешно решены задачи по качественному и бесперебойному обслуживанию воздушных судов и пассажиров, в том числе успешно осуществлен переход на отечественные аналоги программного обеспечения. И в прошлом году только на внутренних воздушных линиях нами было обслужено более 3,6 млн. пассажиров, - отметил Александр Андреев.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:мау "уфа имени мустая каримаавиапассажирырейтинг skytraxандреевправительство республикисубсидирование региональных авиаперевозок
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